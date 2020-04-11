اللواء 22 بالحشد يعفر ويعقم قاعدة كركوك الجوية ومقر قيادة طيران الجيش في المحافظة

2020/04/11 | 13:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت طبابة اللواء 22 بالحشد الشعبي، السبت، قاعدة كركوك الجوية ومقر قيادة طيران الجيش في المحافظة.

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