الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية شرق ديالى

2020/04/11 | 13:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة من قيادة قاطع ديالى للحشد والجيش، السبت، عملية امنية شرق ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة مشتركة من قيادة قاطع ديالى للحشد والجيش متمثلة بالالوية 20، و23، و110، والجيش العراقي نفذت، صباح اليوم، عملية امنية في خانقين شرق ديالى.وأضاف ان، المناطق المستهدفة هي جانب النهر مقابل

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