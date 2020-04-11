بالفيديو: الحشد يفتتح مستشفى لمواجهة كورونا في كربلاء

2020/04/11 | 13:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة نون الخبرية فيديو مصور لمستشفى تشييده في مدينة كربلاء المقدسة من قبل قوات الحشد الشعبي في العراق....

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