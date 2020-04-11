2020/04/11 | 13:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن نشر القوات الامريكية لمنظومة دفاع جوي ثانية الى جانب الباتريوت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن نشر القوات الامريكية لمنظومة دفاع جوي ثانية الى جانب الباتريوت) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن نشر القوات الامريكية لمنظومة دفاع جوي ثانية الى جانب الباتريوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).