إجراءات الوقاية من فيروس كورونا تصل إلى الصحراء الكبرى

2020/04/11 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم معركة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، يحاول المواطنون من جميع أنحاء العالم ، حتى في المناطق النائية ، حماية أنفسهم.وتماما مثل بقية العالم، فإن مخيمات اللاجئين الصحراويين، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من مدينة تندوف في جنوب غرب الجزائر، تكافح ضد تفشي فيروس كوفيد-19.يواجه اللاجئون الصحراويون، الذين يعيشون في الصحراء […]

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