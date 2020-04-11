واشنطن تخصص 10 ملايين دولار لمن يوفر معلومات عن كوثراني

2020/04/11 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تخصيص مكافأة مالية تبلغ عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بحزب الله العراقي محمد كوثراني.

وأكدت الوزارة في بيان لها، ان كوثراني الذي يعتبر أحد مساعدي قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أميركية مطلع العام الحالي، يتولى التنسيق السياسي للجماعات المسلحة المدعومة من طهران، والعاملة خارج سيطرة الحكومة العراقية، والمتهمة بقمع التظاهرات الأخيرة في البلاد، إضافة إلى تنفيذ الاعتداءات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية، والتورط بأنشطة إجرامية أخرى.

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