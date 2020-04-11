مسجدي: طهران لم تتدخل سلبا أو إيجابا باختيار أية شخصية لرئاسة وزراء العراق

2020/04/11 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال سفير ايران لدى العراق إيرج مسجدي إن طهران لم تتدخل بأي شكل من الاشكال سواء سلبا او ايجابا في اختيار أية شخصية تم تكليفها لرئاسة وزراء العراق.

وأكد مسجدي في تصريح أن إيران تحترم مقررات وقوانين العراق والنظام السياسي فيه، وأن أية شخصية تأتي وفق القانون وتحظى بموافقة البرلمان فأن طهران ستقف معها وتدعمها، مشيرا الى أن المسار القانوني اتبع في انتخاب مصطفى الكاظمي وانتخبته الكتلة الشيعية الأكبر وقدمته الى رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليفه بتشكيل الحكومة وبالتالي فان هذا التكليف جرى في إطار عملية قانونية.

وأضاف مسجدي أن سياسة طهران تجاه العراق تقوم على مبدأ الدفاع عن وحدة وانسجام وسيادة أراضيه، إضافة الى احترام جميع المذاهب والطوائف ورفض التواجد الأجنبي في العراق، لافتا الى أن طهران لا تعتمد على دعم مجموعة سياسية عراقية ضد أخرى.

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