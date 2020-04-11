صالح يصل الانبار والفلوجة تحتضن اجتماعا ثلاثيا يضمه الى جانب الحلبوسي والكاظمي

2020/04/11 | 13:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين] وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الى محافظة الانبار، منها الى الفلوجة حيث من المؤمل وبحسب مصدر مطلع ان ينضم لاجتماع ثلاثي يضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .

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