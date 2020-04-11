إصابة 25 جندي أمريكي بفيروس كورونا في قاعدة عين الأسد في الانبار

2020/04/11 | 13:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشفت مصادر، السبت، عن إصابة 25 جنديا أميركيا في قاعدة عين الأسد غرب الانبار بفيروس كورونا، مبينة أنه تم نقلهم الى أربيل لغرض حجرهم.وذكرت قناة “السيدة الأولى” على “التليجرام” إنه “بلغتني معلومات تؤكد إصابة مابين 22-25 جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد بفيروس كورونا، ونقلهم الى أربيل”.وأضافت القناة، أنه “تفيد المعلومات بأن سلطات أربيل أخلت أحد الفنادق الكبيرة للقوات الامريكية، لاستخدامها للحجر الصحي للجنود المصابين، وان مالايقل عن خمس حالات تم نقلها الى إحدى مستشفيات أربيل، نظرا لحالتها الحرجة”.وتابعت، أن “فريقا طبيا أمريكيا يقوم منذ ثلاثة أيام بعمليات فحص للجنود الأمريكان في القواعد الامريكية بالعراق، وترجح المعلومات وجود عشرات الإصابات بينهم حيث أن حجم الاستعدادات التي اتخذت في الفندق تشير الى ان اعداد المصابين الحاليين والمتوقع اكتشاف اصابتهم كبير جدا”.

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