2020/04/11 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يدعو العراقيين الى تقديم الدعم للعائلات المتعففة والتعاون مع الهيئات الخيرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 13:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو العراقيين الى تقديم الدعم للعائلات المتعففة والتعاون مع الهيئات الخيرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو العراقيين الى تقديم الدعم للعائلات المتعففة والتعاون مع الهيئات الخيرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).