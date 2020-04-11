معلومات عن برنامج الكاظمي الحكومي والشروط الموضوعه امامه وعدم تطرقه للانتخابات

2020/04/11 | 13:44 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



يبدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أولى مشاوراته مع قادة وزعماء الكتل السياس...

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