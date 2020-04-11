اندلاع حريق في مبنى سكني بمنطقة الكرادة والدفاع المدني يحاول انقاذ محاصرين فيه

2020/04/11 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة بغداد، السبت (11 نيسان 2020)، باندلاع حريق في مبنى سكني بمنطقة الك...





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