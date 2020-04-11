بينها تمديد حظر التجوال.. مقررات خلية الأزمة في الأنبار حول مكافحة انتشار كورونا

2020/04/11 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الأنبار

كشفت خلية الأزمة في محافظة الأنبار، السبت (11 نيسان 2020)، عن مجموعة قرارات جديدة اتخذتها ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي لتفشي فيروس كورونا في المحافظة، فيما أعلنت تمديد حظر التجوال الى الـ 18 من الشهر الجاري.

وقال بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت تمديد حظر التجوال في محافظة الانبار من اليوم السبت 11/4/2020 ولغاية يوم السبت القادم 18/4/2020".

وأضافت أن "الحكومة المحلية تتكفل حول موضوع العوائل العالقة في إقليم كردستان وباقي محافظات القطر بتخصيص حافلات خاصة لنقلهم يومي الاثنين والثلاثاء مع اخذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم".

وأوضح البيان أنه "تقرر الإبقاء على الجنود المتواجدين في وحداتهم والذين التحقوا مؤخراً لغاية 4/5/2020 في المحافظة والعكس لمن هم يتمتعون بإجازتهم".

وتابعت الخلية أنه "تم السماح لأصحاب صالونات الحلاقة بفتح محلاتهم من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً"، لافتة إلى "تسهيل عمل محلات الكي كارد والصيرفات وبأمر مباشر من السيد المحافظ وسيتم تزويدهم بكتب تخويل تسهل حركتهم في عموم المحافظة".

وأشارت إلى "توفير سيارات إسعاف ونقل للحالات الطارئة للمواطنين في (ناحية الخيرات) بسب غلق حدود المحافظة وبالقرب من المنطقة المذكورة"، مؤكدة "الإستمرار بغلق حدود المحافظة ويسمح بدخول كافة العجلات التي تحمل الادوية والمواد الغذائية والخضروات والمشتقات النفطية لغاية الساعة 11 ليلاً".

وأعلنت خلية الأزمة "تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية ولغاية 18/4/2020 ويستثنى من ذلك الدوائر الخدمية والصحية والمؤسسات الإعلامية المخولة"، منوهة إلى "الاستمرار بتعليق الصلوات الخمس في المساجد بما فيها صلاة الجمعة ومجالس العزاء إضافة إلى قاعات المناسبات والتجمعات العامة وحتى اشعار آخر".





وكشف بيان الخلية أنه "تقرر إيقاف التنقل بين المناطق والأحياء إلا للحالات الطارئة"، مبينة أنه "تم تخويل عدد من الدوائر الخدمية والصحية والأمنية بباج تعريفي يخول المنتسب من التنقل في المحافظة من الدائرة للبيت وبإشراف خلية الأزمة في المحافظة".

وأكملت أنه "سيتم فرض غرامة مالية وقدرها 100 الف دينار للسيارات كافة لمن يخالف تعليمات حظر التجوال"، لافتة إلى "قوبات صارمة وجهت بها خلية الأزمة للقوات الأمنية كافة بالتصرف المباشر مع من يخالف ما ذكر أعلاه".

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