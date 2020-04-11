عبدالامير_الركابي - عبدالامير الركابي - الانفجار الكبير والكون اللامرئي

2020/04/11 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي للانسايوان علومه، وله مايعرف بالعقل، "عقله" وهما مطلقان بنظره ونهائيان، المثير هنا ان الانسايوان يعرف بانه قد مر بحقب ومراحل، وانه تطور مع الزمن، وان العقل بناء عليه ليس هو العقل المولود مكتملا ومنذ اللحظة التي وجد فيها وانبثق، ومع ذلك لم يوجد الى حد الساعة علم ىتابع المسارات العقلية ويعين حدودها ومآلاتها، ومناحي صراعها من اجل" الاستقلال"، من دون فرضية حصرها ضمن وقت بعينه او......

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