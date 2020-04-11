سعود_سالم - سعود سالم - السيد إبليس

2020/04/11 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم أسطورة التكوين في التراث الإسلامي٣-;- - السيد إبليسغير أنه قبل المضي في قصة آدم وليليث لابد من التوقف قليلا مع إبليس، ومحاولة تفهم هذه الشخصية العجيبة.إذا كان بروميثيوس اليوناني قد تمتع بمساندة البشرية وإعجاب الشعراء والفنانين به طوال قرون عديدة بإعتباره رمزا للمعرفة والعلم وواهبا للنور للإنسانية، فإن الشيطان، على العكس من ذلك لم يكن له هذا الحظ، رغم ثورته وتمرده الحقيقي على الس......

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