قتلة المتظاهرين يختارون مرشح جديد لرئيس الوزراء

2020/04/11 | 13:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير عادل بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الورزاء اختارت سلطة الاسلام السياسي المليشياتية بالامس المصادف ٩ نيسان ٢٠٢٠ مرشحا جديدا لمنصب رئيس الوزراء، مستغلة اوضاع...أكمل القراءة ←

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