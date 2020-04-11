الحقيقة الغائبة لتنصيب مصطفى الكاظمي مديرآ لجهاز المخابرات وتكليفه لرئاسة الوزراء!!؟

2020/04/11 | 13:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صباح البغدادي هناك في الدهاليز المظلمة وخلف الابواب الخلفية المغلقة ,وما يدبر بليل للعراقيين ,بين فرقاء وأحزاب وكتل وحركات سياسية,حقائق غائبة وخفايا كثيرة ما زالت ولا تزال بعيدة عن بصر...أكمل القراءة ←

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