الكاظمي وقاآني وحكومة المحاصصة الطائفية…!!

2020/04/11 | 13:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري حسمت الكتل السياسية ،أمرها وإختارت مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات العراقية، مرشحاً ،بديلا عن عدنان الزرفي، الذي وصفوه( المرشح الجَّدلي)، والعميل الامريكي،من قبل الفصائل المسلحة الخالصة الانتماء والولاء...أكمل القراءة ←

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