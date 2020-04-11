صحة الكرخ توضح تفاصيل اخر تطورات إصابات ووفيات كورونا

2020/04/11 | 13:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدر مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم السبت، أوضح فيه تفاصيل الإصابات بفايروس كورونا في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن “معاناة الإناث أكثر من معاناة الذكور”.وقال الحجامي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “عدد الإصابات لغاية صباح اليوم، بلغ 60 إصابة منها أربع وفيات و33 حالة […]

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