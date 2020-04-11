سلطة الطيران المدني توقف تعليق الرحلات الاستثنائية وفتح الأجواء العراقية

2020/04/11 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية وفتح الاجواء والمطارات العراقية.

وقال مدير الطيران الدني دريد يحيى جاسم إن المطارات والأجواء العراقية تم إعادة فتحها لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد وذلك استناداً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتوصيات وزارة الصحة في ضوء آلية التعامل مع العراقيين العائدين للوطن لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى أن العائدين سيخضعون لإجراء الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازم لهم لغرض التأكد من سلامتهم من قبل اللجان المختصة لوزارة الصحة المتواجدة في جميع المطارات العراقية، إضافة الى توفير المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج وفق توقيتات محددة من خلال تنسيق أدوار العمل مع الجهات المعنية في وزارات الخارجية والصحة والنقل.

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