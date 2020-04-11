هل انتصرت ايران على أمريكا بتعيين الكاظمي !

2020/04/11 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد السامرائي في العراق قوانين من كل ما تشتهي وتريد وآخر موديل !,لدينا حكومات محاصصة المفروض تمثل كل الشعب و لدينا خطط خمسية ومشاريع معلنة ورحلات سياسية يقوم بها وزراء...أكمل القراءة ←

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