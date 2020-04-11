حملة الشهيد المهندس تصل مخيم النازحين الايزيديين في سنجار لإغاثتهم بسبب جائحة كورونا

2020/04/11 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت حملة الشهيد أبو مهدي المهندس، السبت، الى مخيم النازحين الايزيديين فوق جبال سنجار في نينوى لإغاثتهم بسبب جائحة كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “حملة الشهيد أبو مهدي المهندس التي اطلقتها قيادة عمليات نينوى وصلت الى مخيم النازحين الايزيديين فوق جبال سنجار لإغاثتهم بسبب فايروس كورونا “، لافتا الى ان

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