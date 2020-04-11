جامعة الموصل تترجم 11 الف مقالة علمية وتضيف 10 ملايين كلمة عربية لويكبيديا

2020/04/11 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لموقع يورو نيوز الأوربي، اليوم السبت، بأن مجموعة من طلبة جامعة الموصل يقومون في الوقت الحالي بمهمة ترجمة المقالات العلمية الى اقرانهم في اللغة العربية .وذكر التقرير، انه ”عند اجتياح الموصل من قبل داعش عام 2014 كان هناك تهديد كبير بفقدان الكثير من المعرفة المتاحة للسكان نظرا لفقدان الاتصال بالانترنت ، ومع ذلك […]

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