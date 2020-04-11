وزارة الصحة: شحنة الصين تتضمن أجهزة للكشف عن حالات الإصابة بكورونا

2020/04/11 | 13:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، السبت، أن “الشحنة الثانية من الدعم المقدم من الصين تتضمن أجهزة متطورة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا”.وقال عضو خلية الأزمة بوزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي، إن “الشحنة تحتوي على أشرطة فحص مختبري للفيروس، وبدلات للوقاية الشخصيَّة للعاملين، وكمامات، وأطنانٍ من المستلزمات المختبرية، فضلاً عن أجهزة للفحص الحراري، والفحص الإشعاعي”.وأضاف

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