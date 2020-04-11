حريق كبير في منطقة الكرادة والدفاع المدني يكافح

2020/04/11 | 13:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، باندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة وسط العاصمة.وقال المصدر ، إن “حريقا كبيرا اندلع ظهر اليوم، في منطقة الكرادة “ارخيته”، داخل بناية سكنية”، موضحا ان “فرق الدفاع المدني تدخلت بمشاركة اكثر من 6 فرق اطفاء وانقاذ واسعاف وعجلة السلم لوجود اشخاص محتجزين داخل البناية”.

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