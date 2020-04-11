2020/04/11 | 13:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدية الزبير تستأنف إكساء وتأهيل شوارع فرعية ورئيسية في مناطق القضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 13:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية الزبير تستأنف إكساء وتأهيل شوارع فرعية ورئيسية في مناطق القضاء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية الزبير تستأنف إكساء وتأهيل شوارع فرعية ورئيسية في مناطق القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).