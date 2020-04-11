ذي قار تستمر بحظر التجوال مع إحتمال رفعه جزئيا

2020/04/11 | 14:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أكد مصدر في محافظة ذي قار، اليوم السبت بأن حظر التجوال تم تمديده في المحافظة، بناءً على كتاب وبرقية من الحكومة المركزية وخلية الأزمة.وقال المصدر، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "محافظة ذي قار أكدت استمرارها بحظر التجوال في عموم المحافظة، لحين التأكد من الوضع الاقتصادي بالمحافظة ثم تقرر رفعه جزئيا أو كليا".وأوضح، المصدر، بأن "الحظر يستمر حتى 18 نيسان الجاري، وكذلك الإبقاء على جميع الاستثناءات خلال الفترة الماضية".

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