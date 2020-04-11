فرق الدفاع المدني تحاول انقاذ اشخاص محتجزين بحريق في بغداد

2020/04/11 | 14:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، باندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وقال المصدر لـشفق نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع ظهر اليوم، في منطقة الكرادة ارخيته داخل بناية سكنية"، موضحا ان "فرق الدفاع المدني تدخلت بمشاركة اكثر من 6 فرق اطفاء وانقاذ واسعاف وعجلة السلم لوجود اشخاص محتجزين داخل البناية".

واشار المصدر الى "وجود ضحايا بالحادث وتم توجيه سيارة لنقل الجثث من البناية المتخذة كُـشقق سكنية".

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