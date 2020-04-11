قوباد الطالباني يدعو الكاظمي الى الإسراع بتشكيل الحكومة

2020/04/11 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد الطالباني، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، إلى الاسراع بتشكيل الحكومة ومواجهة الازمات التي يتعرض لها العراق.

وأكد الطالباني في بيان خلال اتصال هاتفي مع نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دافيد كوبلي، أكد استعداد اقليم كردستان للعمل مع الحكومة الاتحادية للتغلب على المشاكل والازمات الاقتصادية والامنية والصحية التي تواجه العراق، مشيدا بإمكانيات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وأضاف الطالباني أن إقليم كردستان وباقي محافظات العراق قد تضررت كثيرا من الناحية الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا، لذا فمن الضروري الاسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية الراهنة بالتعاون مع اقليم كردستان.

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