فتوى السيد السيستاني حول صيام رمضان والكورونا

2020/04/11 | 14:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، اليوم السبت، استفتاءً حول صيام شهر رمضان المبارك مع انتشار فيروس كورونا....

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