2020/04/11 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يدعو الجميع الى بذل المزيد من العطاء وتفقد العوائل المتعففة وتقديم الدعم ومضاعفة جهودهم في حملات التعفير والتعقيم الوقائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 14:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو الجميع الى بذل المزيد من العطاء وتفقد العوائل المتعففة وتقديم الدعم ومضاعفة جهودهم في حملات التعفير والتعقيم الوقائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو الجميع الى بذل المزيد من العطاء وتفقد العوائل المتعففة وتقديم الدعم ومضاعفة جهودهم في حملات التعفير والتعقيم الوقائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).