بالصور.. شاب من ذي قار يبهر متابعيه بتوازن الأشياء

2020/04/11 | 14:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار يظهر الشاب إبراهيم صادق، من محافظة ذي قار، قدرة كبيرة في التوازن برفع الأشياء ووضعها فوق بعضها بشكل متمايل وبأوزان ثقيلة.واستطاع الشاب إبراهيم، أن يقوم وينفذ عدد من العمليات والمحاولات الكبيرة في وضع بعض الأشياء على بعضها ليبهر الناس ومتابعيه واصدقائه.

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