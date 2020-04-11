2020/04/11 | 14:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يدعو حزبه والعراقيين بذل المزيد من العطاء للاسر المتعففة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 14:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو حزبه والعراقيين بذل المزيد من العطاء للاسر المتعففة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو حزبه والعراقيين بذل المزيد من العطاء للاسر المتعففة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).