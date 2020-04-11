رئيس كتلة نيابية: وضع القوات الأمريكية منظومات باتريوت في قواعدها خرق للسيادة العراقية

2020/04/11 | 14:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، السبت، قيام القوات الأمريكية بوضع منظومات باتريوت في قواعدها بأنه خرق للسيادة العراقية.وقال الكعبي في حديث لقناة “العهد” إن “بقاء الأمريكان داخل العراق يضر بمصالح الشعب العراقي”، مبيناً أن “قيامهم بوضع منظومات باتريوت في قواعدهم يعتبر خرقاً للسيادة العراقية”.وأضاف أن “تواجد الأمريكان لم يكن إيجابياً […]

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