فريق من الصحة يصل الى النجف للاطلاع على برامج الوقاية من فيروس كورونا

2020/04/11 | 14:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وصل الى النجف قبل ظهر اليوم فريق من دائرة الصحة العامة وزارة الصحة برئاسة المدير العام رياض الحلفي.وقال مسؤول الاعلام في دائرة صحة النجف سالم نعمة ، ان ” الفريق سيطع على خدمات صحة النجف الاشرف وتعاملها مع ازمة فايروس كورونا “.jQuery

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