الخارجية الأميركية: مكافأة مالية لمن يُوفر معلومات عن كوثراني

2020/04/11 | 14:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت #الولايات_المتحدة، عن مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يوفر معلومات عن أحد قادة #حزب_الله في العراق #محمد_كوثراني.وذكرت الخارجية الأميركية في إعلانها عن المكافأة أن كوثراني قد «تسلم بعض التنسيق السياسي للجماعات المسلحة المدعومة…

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