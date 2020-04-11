محافظ الديوانية يعلن تمديد حظر التجوال بالمحافظة إلى الـ 19 من الشهر الجاري

2020/04/11 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، السبت (11 نيسان 2020)، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى ال...





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