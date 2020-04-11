حربية يكشف تفاصيل جديدة بقضية الاغتصاب في كركوك ويؤكد القبض على الفاعلين

2020/04/11 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

أصدر قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، السبت (11 نيسان 2020)، توضي...





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