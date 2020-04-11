القوات الروسية ترفع أعلامها وتمهد لإنشاء نقاط عسكرية شمال سوريا

2020/04/11 | 14:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر إعلامية عن رفع القوات الروسية أعلامها مؤخراً، على عدد من النقاط العسكرية لقوات الحكومة السورية عند خطوط التماس مع فصائل «الجيش الوطني»، في خطوة تأتي لإنشاء قواعد عسكريّة روسيّة في المنطقة.ورفعت القوات…

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