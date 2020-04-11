“أبل” تفاجىء العالم اثناء حظر كورونا

2020/04/11 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شركة أبل الامريكية، اليوم السبت، عن إتاحة الوصول المجانى إلى مجموعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، في إطار حملة شركات الترفيه العالمية من اجل تشجيع حظر التجوال الوقائي حول العالم.وقالت الشركة انه صار يمكن للمشاهدين الآن مشاهدة العديد من البرامج التلفزيونية وبرامج الأطفال والأفلام الوثائقية، من دون اشتراك مدفوع.واضافت ان […]

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