2020/04/11 | 14:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، التزامهم بضمان مواصلة قطاع الطاقة مساهمة كاملة وفعالة في التغلب على فيروس كورونا المستجد، وتعزيز الانتعاش العالمي اللاحق، مع التأكيد على استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة للحفاظ على…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («مجموعة العشرين»: سنستخدم جميع الأدوات للحفاظ على استقرار سوق النفط) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («مجموعة العشرين»: سنستخدم جميع الأدوات للحفاظ على استقرار سوق النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).