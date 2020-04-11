كيف وقعت في اليمن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد ؟

2020/04/11 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي,-(أ ف ب) – سجّل اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانيّة في العالم، الجمعة أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في محافظة في الجنوب خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنيّة المعترف بها دوليّاً، في وقت لم تصمد هدنة من طرف واحد أعلنها التحالف بقيادة السعودية.وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19 عبر تويتر “تسجيل أول حالة مؤكدة […]

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