في اربيل .. مصابة بالسرطان تهزم كورونا

2020/04/11 | 15:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير صحة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان دلوفان محمد يوم السبت عن اكتساب مريضة بالسرطان الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد في بيان اليوم ان احدى المصابين بالفيروس قد تماثلت للشفاء التام وغادرت المستشفى، مضيفا ان المتعافية مصابة ايضا بمرض السرطان.

واوضح ان المصابة تبلغ من العمر 49 عاما وبعد رقودها 30 يوما في المستشفى تعافت من الفيروس.

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