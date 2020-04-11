الديوانية.. سنلاحق أي إعلامي أو مدون يروج لقرار كسر حظر التجوال

2020/04/11 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى الـ 19 من الشهر الحالي.وقال الشعلان في مؤتمر صحفي لخلية الازمة المحلية في محافظة الديوانية، إن “قرار حظر التجوال في المحافظة تم تمديده لغاية الـ 19 من شهر نيسان الحالي”، مؤكداً: “وجهنا بعدم التراخي في قرار الحظر، وتشديد الإجراءات خلال الفترة المقبلة”.[…]

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