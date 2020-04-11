2020/04/11 | 15:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار تمدد حظر التجوال حتى السبت المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار تمدد حظر التجوال حتى السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار تمدد حظر التجوال حتى السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).