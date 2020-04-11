استشهاد شرطي وإصابة عقيد بالشرطة الاتحادية بانفجار عبوة لاصقة في كركوك

2020/04/11 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسفر انفجار عبوة لاصقة في محافظة كركوك، عن استشهاد منتسب بالشرطة واصابة ضابط بالشرطة الاتحادية.

وأوضحت مصادر أمنية محلية، ان انفجار عبوة تم لصقها تحت عجلة يستقلها منتسب وضابط بالشرطة الاتحادية، على جسر الحي العسكري جنوبي لمدينة، وأثناء توجههما إلى الدوام صباح اليوم السبت، أدى إلى استشهاد المنتسب وإصابة الضابط وهو برتبة عقيد بجروح، تم على اثرها نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

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