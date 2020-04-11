ترمب يصدر أمرا بتفعيل عقوبات التأشيرة ضد البلدان التي ترفض إعادة رعاياها

2020/04/11 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا بتفعيل عقوبات التأشيرة ضد البلدان التي ترفض قبول مواطنين لها يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة وسط تفشي فيروس كورونا.

وأكد ترمب على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة قادرة على القيام بترحيل المواطنين الأجانب الذين ينتهكون القوانين الأميركية، إذ وجه وزير الأمن الداخلي ووزير الخارجية ببيان موقف الدول التي تعرقل أو ترفض بشكل غير مقبول قبول مواطنيها في ظل تفشي فيروس كورونا وما إذا كان الموقف يعرقل العمليات اللازمة” لمواجهة الوباء، داعيا وزير الخارجية الى وضع خطة لفرض عقوبات على التأشيرات والشروع بتنفيذها خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام.

وعلى صعيد متصل أوضح ترمب أن الولايات المتحدة كانت ستسجل وفاة مليوني شخص بسبب وباء كورونا لو امتنعت عن اتخاذ تدابير قاسية بهدف حماية اقتصادها، على غرار ما فعلته السويد في التعامل مع كورونا، مشيرا الى ان التدابير الأميركية لمكافحة الوباء ستحصر الوفيات بين خمسة وخمسين الفا الى خمس وسبعين الفا فقط.

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