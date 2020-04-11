الخارجية: تسجيل 6 وفيات و 30 إصابة جديدة بكورونا لعراقيين في الخارج

2020/04/11 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية العراقية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لعراقيين في الخارج الى مئتين وتسع وعشرين إصابة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تسجيل ثلاثين إصابة جديدة لأبناء الجالية العراقية في الخارج بينها عشرون في المانيا وعشر حالات في بريطانيا ليرتفع اجمالي الإصابات الى مئتين وتسع وعشرين حالة.

وأشار الصحاف الى تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس في أميركا وبريطانيا والمانيا ليرتفع العدد الإجمالي الى اثنين وعشرين شخصا، فيما لفت الى شفاء خمسين حالة مصابة يالفيروس بين أبناء الجالية العراقية في العالم.

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