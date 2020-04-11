​ التربية : توقيتات الامتحانات النهائية مرتبط بقرارات خلية الازمة

2020/04/11 | 15:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رهنت وزارة التربية، السبت، تحديد توقيتات الامتحانات النھائية بقرارات خلية الازمة، مشيرة الى قرب الكشف عن المعالجات الخاصة بالمراحل غير المنتھية.وذكرت الوزارة في بيان انھا "ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، المعالجات الخاصة بالمراحل غير المنتھية وھي: الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، والتي قد تشمل أمورا تتعلق بالمناھج الدراسية المشمولة بالامتحانات أو حذف بعض الموضوعات أو الدرجات الفصلية وغيرھا".واضافت، ان "إعلان توقيتات الامتحانات النھائية للمراحل المنتھية وغير المنتھية، مرتبط بقرارات خلية الأزمة".

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