2020/04/11 | 15:11 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد يتبع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي و وزير المالية يبحثان خطوات تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي و وزير المالية يبحثان خطوات تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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